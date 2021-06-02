«PROBA Awards 2021» объявляет о начале приема работ prspbОрганизационный комитет международной коммуникационной премии «PROBA Awards 2021» возвращается с хорошими новостями, было принято решение расширить список номинаций премии, благодаря чему повышаются шансы на победу! К участию будут допускаться проекты от 1 января 2020 года до 1 мая 2021 года «PROBA Awards 2021» принимает заявки до 15 июля в следующих номинациях: Блок «Бизнес» — кампании, направленные на достижение бизнес-целей; Блок «Общество» — кампании, направленные на достижение позитивных изменений в социальной и общественной сферах; Блок «Технологии и инструменты»; Блок «PROI*» — PR-кампании, направленные на устойчивое развитие общества, осознанное использование ресурсов; Студенческий проект; Высшие достижения; Специальные номинации; С более подробным списком номинаций вы можете ознакомиться на сайте премии «PROBA Awards 2021» pr-proba.