Врачи стали чаще назначать россиянам операции для борьбы с ожирением

Врачи в России чаще стали назначать пациентам с ожирением специальные бариатрические операции. Как написал «Коммерсантъ» со ссылкой на Общероссийской бариатрический реестр, в 2023 году сделали 8955 таких операций, что на 172% больше показателя, чем годом ранее.