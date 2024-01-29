Врачи стали чаще назначать россиянам операции для борьбы с ожирением

Врачи в России чаще стали назначать пациентам с ожирением специальные бариатрические операции. Как написал «Коммерсантъ» со ссылкой на Общероссийской бариатрический реестр, в 2023 году сделали 8955 таких операций, что на 172% больше показателя, чем годом ранее.
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