Татарстан хәрбиләренә гуманитар ярдәм һәм бүләкләр тапшырдылар

Татарстан делегациясе республика хәрбиләре белән очрашты һәм аларга гуманитар ярдәм тапшырды. Бу хакта Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов үз каналында «Макс» мессенджерында хәбәр итте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым