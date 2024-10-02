В омский детский сад № 9 так и не пришло долгожданное тепло: из-за этого его временно закроют. Температура воздуха там ниже, чем на улице.
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В омский детский сад № 9 так и не пришло долгожданное тепло: из-за этого его временно закроют. Температура воздуха там ниже, чем на улице.