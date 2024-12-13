Актер Ефремов встретит Новый год в неволе и не будет Дедом Морозом на празднике в колонии

Адвокат артиста сообщил, что заявление на условно-досрочное освобождение еще не подано, но работа в этом направлении ведетсяАктер Михаил Ефремов не станет Дедом Морозом в колонии, сообщил Daily Storm его адвокат Юрий Падалко.
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