Самая Модная

258 подписчиков

Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    САМЫЙ СТРАШНЫЙ ГРЕХ ЭТО ИЗМЕНА,КОТОРОМУ НЕТ ПРОЩЕНИЯ ((( стал прятать переписку, да пороли везде наставил, стали прос...Жена Игоря Никола...
  • Генрих
    Моя мама так и готовила в моём детстве8 рецептов макаро...
  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Почему в Москве не сработала воздушная тревога? Вопрос неудобный — ответ честный

Во время атаки беспилотников ни в Москве, ни в Подмосковье не звучала воздушная тревога. Почему, ведь нападение и власти, и военные официально подтвердили?  Рано утром пришла первая информация о дроне, который влетел в многоэтажку в Новой Москве.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх