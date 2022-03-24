Убил собачку своей гостьи, чтобы потом съесть ее житель Приморья

В Находке полиция разбирается с заявлением от местной жительницы. Она обвиняет своего знакомого в том, что он убил ее собаку, дабы съесть животное.
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