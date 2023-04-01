Митрополит Павел заявил, что глава раскольнической ПЦУ сгинет как роса на солнце

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил во время субботней проповеди, что глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) сгинет как роса на солнце, но настоящая Церковь будет существовать всегда.