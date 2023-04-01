Митрополит Павел заявил, что глава раскольнической ПЦУ сгинет как роса на солнце

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил во время субботней проповеди, что глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) сгинет как роса на солнце, но настоящая Церковь будет существовать всегда.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил во время субботней проповеди, что глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) сгинет как роса на солнце, но настоящая Церковь будет существовать всегда.
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