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Захарова заявила об отношении МИД к уехавшим после начала СВО россиянам

Захарова заявила об отношении МИД к уехавшим после начала СВО россиянам

В МИД России считают, что часть россиян, покинувших страну через КПП «Верхний Ларс» и другие пункты пропуска после начала СВО, поддались панике или были обмануты.

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