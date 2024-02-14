Иркутская районная больница получила шесть новых автомобилей. Это машины Лада Гранта и Лада Нива. Напомним, 12 февраля первый замгубернатора Приангарья Роман Колесов вручил ключи от новых авто 28 медицинским организациям региона.
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