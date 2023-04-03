МОЯ СТРАНА

6 542 подписчика

Украину толкают на противостояние с Китаем 

Украину толкают на противостояние с Китаем 

Украине самое время выходить на Азиатско-Тихоокеанский уровень дипломатических отношений с конкурентами и противниками Китая.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх