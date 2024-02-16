16 февраля во Владивостоке в штабе общественной поддержки состоялось заседание межнационального клуба «Диалог» Ассамблеи народов Приморского края.
Некоммерческие организации Приморья помогут детям мигрантов адаптироваться в обществе
Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
на хрена чурки с семьями во Владивостоке ? Это раньше был город закрытый так как там флот России .И что чиновники об этом забыли ? Конченные на всю голову и продажные твари
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18 час.
Виктор Карачанский
Татьяну Табунщикову вместе с детьми лишить гражданства и отправить проживать в солнечной чуркистан пусть наслаждается жизнью
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18 час.
Зоя Копань
Достали уже, стаями ходят! От Калининграда до нашего Владивостока, продажные чиновники?
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12 час.
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