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  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    на хрена чурки с семьями во Владивостоке ? Это раньше был город закрытый так как там флот России .И что чиновники об ...Некоммерческие ор...

Некоммерческие организации Приморья помогут детям мигрантов адаптироваться в обществе

Некоммерческие организации Приморья помогут детям мигрантов адаптироваться в обществе

16 февраля во Владивостоке в штабе общественной поддержки состоялось заседание межнационального клуба «Диалог» Ассамблеи народов Приморского края.

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
на хрена чурки с семьями во Владивостоке ? Это раньше был город закрытый так как там флот России .И что чиновники об этом забыли ? Конченные на всю голову и продажные твари
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18 час.
Виктор Карачанский
Татьяну Табунщикову вместе с детьми лишить гражданства и отправить проживать в солнечной чуркистан пусть наслаждается жизнью
Ответить
18 час.
Зоя Копань
Достали уже, стаями  ходят! От Калининграда до нашего Владивостока, продажные чиновники?
Ответить
12 час.

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