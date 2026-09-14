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Газета.ру

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Студент вынес более 33 млн рублей из московской квартиры по указке мошенников

Студент вынес более 33 млн рублей из московской квартиры по указке мошенников

Мошенники выдали себя за правоохранителей и похитили из квартиры на севере Москвы ценности на сумму более 33 млн рублей.

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