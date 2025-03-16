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Царьград

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Кадыров сообщил о пленении двух боевиков ВСУ в Курской области

Кадыров сообщил о пленении двух боевиков ВСУ в Курской области

Рамзан Кадыров в Telegram сообщил о захвате двух боевиков ВСУ в селе Поречное Курской области. Российские войска освободили свыше 1100 км² захваченной территории.

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