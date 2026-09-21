Хочется укусить щенка от умиления? У этой реакции есть объяснение

Вид котенка или щенка иногда вызывает желание крепко его обнять, ущипнуть, слегка укусить или буквально задушить поцелуями.
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