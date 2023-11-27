Зеленский заявил, что каждый день просит пакеты оборонной поддержки у партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в понедельник, 27 ноября, заявил, что ежедневно просит у государств-партнеров пакеты оборонной поддержки, – сообщают украинские СМИ.
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