Больше безумия. Предчувствие большой войны

Враг повышает ставкиФранцузский президент Эммануэль Макрон, выступая после саммита по поддержке Украины в Париже 26 февраля, допустил сценарий, при котором страны НАТО могут в будущем направить туда свои войска сражаться против России.
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