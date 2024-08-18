Геополитическая ось Бухарест – София против России в Черноморском регионе

Владислав МАКАРОВ Парламенты Болгарии и Румынии ратифицировали меморандум о понимании между министерствами обороны двух стран о создании региональных штабов командования сил специальных операций в рамках общей стратегии НАТО по укреплению восточного фланга и повышению обороноспособности членов альянса.
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