БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Геополитическая ось Бухарест – София против России в Черноморском регионе

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Владислав МАКАРОВ  Парламенты Болгарии и Румынии ратифицировали меморандум о понимании между министерствами обороны двух стран о создании региональных штабов командования сил специальных операций в рамках общей стратегии НАТО по укреплению восточного фланга и повышению обороноспособности членов альянса.

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