Пять дней поисков: под Новосибирском найдена 12-летняя школьница

Следствие установило местонахождение пропавшей школьницы из Ордынского района. В рамках расследования следователи и криминалисты провели следственные действия, а сотрудники полиции — оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения девочки.
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