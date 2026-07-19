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Вечерний Новосибирск

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Пять дней поисков: под Новосибирском найдена 12-летняя школьница

Пять дней поисков: под Новосибирском найдена 12-летняя школьница

Следствие установило местонахождение пропавшей школьницы из Ордынского района. В рамках расследования следователи и криминалисты провели следственные действия, а сотрудники полиции — оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения девочки.

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