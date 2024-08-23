Я бы всем посоветовал подумать над этим снимком

Надежда

Если бы люди, прежде чем предъявлять претензии ВВП, подумали: "А смог бы Я пойти против МИРОВОГО ЗЛА и противостоять всем ненавистникам и злопыхателям, которые желают мне смерти!?" И только потом после осмысления этого вопроса начинали дискуссии на тему "вот я бы как взял шашку и порубил бы всем русофобам головы!" сколько бы успел... а, скорее, нисколько...