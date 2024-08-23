Перед вами фото человека, который 20 лет назад выбрал свой жизненный путь. И сегодня ещё раз подтвердил, что этот выбор неизменен.
Я бы всем посоветовал подумать над этим снимком
Комментарии
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Анна Зареченская
Вечная память погибшим. Низкий поклон.
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14 час.
Надежда
Если бы люди, прежде чем предъявлять претензии ВВП, подумали: "А смог бы Я пойти против МИРОВОГО ЗЛА и противостоять всем ненавистникам и злопыхателям, которые желают мне смерти!?" И только потом после осмысления этого вопроса начинали дискуссии на тему "вот я бы как взял шашку и порубил бы всем русофобам головы!" сколько бы успел... а, скорее, нисколько...
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10 час.
Галина Розум
Боже, даруй нашему Президенту многие лета в здравии!
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7 час.
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