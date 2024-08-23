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Я бы всем посоветовал подумать над этим снимком

Я бы всем посоветовал подумать над этим снимком

Перед вами фото человека, который 20 лет назад выбрал свой жизненный путь. И сегодня ещё раз подтвердил, что этот выбор неизменен.

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Комментарии
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Анна Зареченская
Вечная память погибшим. Низкий поклон.
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14 час.
Надежда
Если бы люди, прежде чем предъявлять претензии ВВП, подумали: &quot;А смог бы Я пойти против МИРОВОГО ЗЛА и противостоять всем ненавистникам и злопыхателям, которые желают мне смерти!?&quot; И только потом после осмысления этого вопроса начинали дискуссии на тему &quot;вот я бы как взял шашку и порубил бы всем русофобам головы!&quot; сколько бы успел... а, скорее, нисколько...
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