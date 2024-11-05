Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 700 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Получится, как с воробьями в Китае. Нарушится кормовой баланс.Учёные обнаружили...
  • АндрейБорков
    Как пел Владимир Семенович Высоцкий - ВЫ ТОЛЬКО ВДУМАЙТЕСЬ В ПРОСТЫЕ ЭТИ СТРОКИ.... Итак, маразм крепчает, евро-гейск...Стубб отверг возм...
  • АндрейБорков
    Все это ДЕЗИНФОРМАЦИЯ! Есть у Запада и силы и средства воевать с Россией руками укропитеков. Своими руками они воеват...DikGAZETE: у колл...

Врио губернатора Ростовской области назначен Юрий Слюсарь

Врио губернатора Ростовской области назначен Юрий Слюсарь

Соответствующий указ уже подписан президентом.Временно исполняющим обязанности главы Ростовской области по указу президента России Владимира Путина назначен гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх