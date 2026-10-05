В Новомосковске досрочно начался отопительный сезон

Отопление включили в 70% домов и учреждений Новомосковска. Специалисты круглосуточно проверяют котельные и тепловые пункты.
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