Президент Франции назвал это условием для достижения прочного мира. Крымский полуостров должен снова официально стать территорией Украины.
Макрон выступил за признание Крыма частью Украины
Комментарии
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Александр Лагуткин
Опять народ смешит этот "боевой французский петух" - макарон. Уже отменен указ Верховного совета СССР от 1956 года о передаче в административное подчинение Крыма УССР. Давно нет СССР. Тем более нет УССР, которой передавался Крым. Россия, как правоприемница Союза объявила тот указ незаконным и недействительным. Причем тут какой-то сраный макарон!? Тем более в 2014-м годы был народный референдум в Крыму, на котором всё население подтвердило это решение и Крым вернулся в состав России. И нам в России глубоко плевать, на то о чем мечтают там всякие европейские придурки. Более того и договор об объединении Германий тоже считается недействительным по причине нарушения немецкой стороной основных условий озвученных в договоре. Так что пора и ГДР возвращать.
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