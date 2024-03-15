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Макрон выступил за признание Крыма частью Украины

Макрон выступил за признание Крыма частью Украины

Президент Франции назвал это условием для достижения прочного мира. Крымский полуостров должен снова официально стать территорией Украины.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Опять народ смешит этот &quot;боевой французский петух&quot; - макарон. Уже отменен указ Верховного совета СССР от 1956 года о передаче в административное подчинение Крыма УССР.  Давно нет СССР. Тем более нет УССР, которой передавался Крым.  Россия, как правоприемница Союза объявила тот указ незаконным и  недействительным.  Причем тут какой-то сраный макарон!?  Тем более в 2014-м годы был народный референдум в Крыму, на котором всё население подтвердило это решение и Крым вернулся в состав России.   И нам в России глубоко плевать, на то  о чем мечтают там всякие европейские придурки.  Более того и договор об объединении Германий тоже считается недействительным по причине нарушения немецкой стороной основных условий озвученных в договоре. Так что пора и ГДР возвращать.
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