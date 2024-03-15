Макрон выступил за признание Крыма частью Украины

Александр Лагуткин

Опять народ смешит этот "боевой французский петух" - макарон. Уже отменен указ Верховного совета СССР от 1956 года о передаче в административное подчинение Крыма УССР. Давно нет СССР. Тем более нет УССР, которой передавался Крым. Россия, как правоприемница Союза объявила тот указ незаконным и недействительным. Причем тут какой-то сраный макарон!? Тем более в 2014-м годы был народный референдум в Крыму, на котором всё население подтвердило это решение и Крым вернулся в состав России. И нам в России глубоко плевать, на то о чем мечтают там всякие европейские придурки. Более того и договор об объединении Германий тоже считается недействительным по причине нарушения немецкой стороной основных условий озвученных в договоре. Так что пора и ГДР возвращать.