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РИА LIFE24 - Новости Сусанино

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В поселке Сусанино сгорел нежилой дом

В поселке Сусанино сгорел нежилой дом Вчера, 31 марта 2025 года, в вечерние часы в поселке Сусанино на улице Советской произошло возгорание нежилого дома, узнал корреспондент РИА LIFE24.

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