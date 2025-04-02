Amazon возобновила доставку товаров дронами в Техасе и Аризоне после двухмесяч...

Amazon возобновила доставку товаров дронами в Техасе и Аризоне после двухмесячного перерываПо официальной версии, в январе этого года Amazon прекратила осуществлять доставку товаров дронами на территории штатов Техас и Аризона из-за необходимости обновить программное обеспечение.
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