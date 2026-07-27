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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диоманде назвал кумиром Роналду, а затем выбрал Месси в ролике «Лейпцига». Видео завирусилось перед переходом Яна в «Реал»

В социальных сетях завирусилось видео с блиц-опросом нападающего « РБ Лейпциг » Яна Диоманде . 19-летний форвард вскоре перейдет в «Реал», который заплатит за футболиста более 100 млн евро.

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