За прошедшие сутки зарегистрировано одно ДТП с пострадавшим

В 07-05 в Пучежском районе на 98 километре автомобильной дороги «Кинешма–Юрьевец–Пучеж–Пурех» 25-летний водитель мопеда «Альфа» не справился с управлением совершил столкновение с движущемся попутно справа автомобилем «Камаз» под управлением 33-летнего мужчины.