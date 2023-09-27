За прошедшие сутки зарегистрировано одно ДТП с пострадавшим

В 07-05 в Пучежском районе на 98 километре автомобильной дороги «Кинешма–Юрьевец–Пучеж–Пурех» 25-летний водитель мопеда «Альфа» не справился с управлением совершил столкновение с движущемся попутно справа автомобилем «Камаз» под управлением 33-летнего мужчины.
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