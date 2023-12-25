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В ЯНАО в 2024 году планируют открыть первый Дом «Юнармии»

В ЯНАО в 2024 году планируют открыть первый Дом «Юнармии»

В Губкинском в следующем году должен открыться первый на Ямале Дом «Юнармии». Как сегодня развивается детско-юношеское движение в регионе, какие планы на будущее? Об этом во время прямого эфира в агентстве «Север-Пресс» рассказали начальник регионального отделения ВВПОД «Юнармия» в ЯНАО Елена Алешина, начальник местного отделения «Юнармии» в Лабытнанги Юрий Катайцев-Кокорин и Евгения Шевченко, руководитель юнармейского отряда «Юнавиа» «Соколы».

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