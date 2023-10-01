Полянский заявил об отсутствии в ООН обсуждений переговоров по Украине

Первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в интервью газете "Известия" заявил, что вопрос урегулирования ситуации на Украине путем переговоров никак не ставится на площадке ООН.
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