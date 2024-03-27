Ямальские браконьеры выловили 30 особей стерляди

Рыбоохрана Ямало-Ненецкого округа сообщила об инциденте незаконного вылова стерляди. Во время совместного патрулирования с транспортной полицией был выявлен случай, когда с помощью капроновой сети было поймано 30 особей стерляди.
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