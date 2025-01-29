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Сладков: «Наши всегда берут в плен – но если есть такая возможность»

Сладков: «Наши всегда берут в плен – но если есть такая возможность»

Политнавигатор Логика войны такова, что судьба попавших в плен, как правило, в первую очередь, зависит от ситуации.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Вот только НАЁМНИКОВ в плен не надо брать...На месте их РАССТРЕЛИВАТЬ СУК.
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7 час.
Игорь Миронов
Да бросьте вы! Жизнь одного нашего солдата стоит ВСЕХ гребаных украины европы и америки вместе взятых!
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7 час.
Владимир Соловьев
Если сдались в плен, пусть пленные и выносят наших раненых бойцов!
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7 час.

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