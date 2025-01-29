Сладков: «Наши всегда берут в плен – но если есть такая возможность»

ВС Вадим Скоробогатов Вот только НАЁМНИКОВ в плен не надо брать...На месте их РАССТРЕЛИВАТЬ СУК.

Игорь Миронов Да бросьте вы! Жизнь одного нашего солдата стоит ВСЕХ гребаных украины европы и америки вместе взятых!