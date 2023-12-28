Почему храм Рождества Христова в Митине строили три раза

Первый колокол прозвонил после Смуты История храма Рождества Христова на Муравской улице началась в XVII веке, когда подмосковные сёла на территории современного района Митино были вотчиной кремлёвского Чудова монастыря.
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