Апелляция повысила алименты более чем на 5 тысяч рублей, установив их в размере одной величины прожиточного минимума для детей в Калужской области — 17 636 рублей.
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