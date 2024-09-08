Бывший Пугачевой задолжал налоговой почти полмиллиона рублей

Несмотря на это, музыкант планирует вернуться на сцену в феврале 2025 года Бывший возлюбленный Аллы Пугачевой, лидер группы H-band и автор хита «Поцелуй меня, девочка» Сергей Челобанов задолжал налоговой 430 тысяч рублей.