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Петербургский дневник

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Бывший Пугачевой задолжал налоговой почти полмиллиона рублей

Бывший Пугачевой задолжал налоговой почти полмиллиона рублей

Несмотря на это, музыкант планирует вернуться на сцену в феврале 2025 года Бывший возлюбленный Аллы Пугачевой, лидер группы H-band и автор хита «Поцелуй меня, девочка» Сергей Челобанов задолжал налоговой 430 тысяч рублей.

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