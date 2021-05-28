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Ответ Лаврова Кравчуку по Донбассу вызвал восхищение в России: «Четко, по носу»

Ответ Лаврова Кравчуку по Донбассу вызвал восхищение в России: «Четко, по носу»

Руководитель российского дипломатического ведомства Сергей Лавров ответил главе украинской делегации Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леониду Кравчуку на заявление о необходимости поиска другой переговорной площадки вместо Минска.

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