Неспешный разговор

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"Г-н Токаев, теперь всё сами": Россия вместе с Китаем нашли действенный способ поставить на место зарвавшийся Казахстан

"Г-н Токаев, теперь всё сами": Россия вместе с Китаем нашли действенный способ поставить на место зарвавшийся Казахстан

Казахстан давно уже перестал быть государством, которому можно доверять. Про времена когда все мы были в составе одной огромной страны и жили дружно, можно уже окончательно забыть.

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Комментарии
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Валерий Ворожищев
История всё и всех поставит на свои места. Казахстана, как государства, как не было не было, так  и не будет. То, что произошло с казахами в 1991 году - нелепость.
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1 час.
ЮВ
Юрий Во
В такой позиции Токаева есть конкретный виновник. Это - Путин. Путин, почему-то считал, а может и сейчас считает,  себя обязанным помогать Казахстану. Типа - это в зоне ответственности России, а значит надо терпеть, если &quot;товарищи&quot; из этой зоны порою &quot;взбрыкиваются&quot;  и позволяют себе что-то &quot;недружественное&quot;. Наверное, Путин до сих пор считает, что все это - &quot;детские шалости&quot; и &quot;товарищи&quot; одумаются. А потом придут с повинной. Видимо, постоянно наступать на одни и теже грабли - это стиль работы нашего Президента. Ну не учат его НИЧЕМУ эти постоянные удары по лбу....
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1 час.
Владимир Козлов
Очень понравилась цитата, которую кто-то уже размещал. Подходит к теме.
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27 мин.

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