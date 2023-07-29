"Г-н Токаев, теперь всё сами": Россия вместе с Китаем нашли действенный способ поставить на место зарвавшийся Казахстан

История всё и всех поставит на свои места. Казахстана, как государства, как не было не было, так и не будет. То, что произошло с казахами в 1991 году - нелепость.

ЮВ

Юрий Во

В такой позиции Токаева есть конкретный виновник. Это - Путин. Путин, почему-то считал, а может и сейчас считает, себя обязанным помогать Казахстану. Типа - это в зоне ответственности России, а значит надо терпеть, если "товарищи" из этой зоны порою "взбрыкиваются" и позволяют себе что-то "недружественное". Наверное, Путин до сих пор считает, что все это - "детские шалости" и "товарищи" одумаются. А потом придут с повинной. Видимо, постоянно наступать на одни и теже грабли - это стиль работы нашего Президента. Ну не учат его НИЧЕМУ эти постоянные удары по лбу....