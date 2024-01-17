В Антарктиде поднят флаг Международной федерации самбо

Участники международной экспедиции «Мирный Восток — 200», выполняя миссию в честь 85-летия самбо, доставили в Антарктиду флаг Международной федерации самбо (FIAS) и флаг Союза самбо Азии и Океании (ССАО).
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