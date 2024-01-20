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  • Сергей Рыбкин
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Умер актер Александр Вонтов, сыгравший в «Зое», «Салют-7» и «Бандитском Петербурге»

Умер актер Александр Вонтов, сыгравший в «Зое», «Салют-7» и «Бандитском Петербурге»

В мире кино и театра снова зазвучала грустная мелодия прощания. В возрасте 73 лет ушел из жизни талантливый актер Александр Вонтов, чье имя стало хорошо известно благодаря его ярким ролям в таких фильмах, как «Зоя», «Салют-7» и «Бандитский Петербург».

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