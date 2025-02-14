Краткосрочные трейдеры биткоинов стимулируют динамику рынка

В последние месяцы краткосрочные трейдеры биткоина существенно повлияли на активность рынка. Данные показывают, что с сентября эти трейдеры приобрели дополнительно 1,5 миллиона биткоинов, увеличив свои общие активы до более чем 4 миллион.