Краткосрочные трейдеры биткоинов стимулируют динамику рынка

В последние месяцы краткосрочные трейдеры биткоина существенно повлияли на активность рынка. Данные показывают, что с сентября эти трейдеры приобрели дополнительно 1,5 миллиона биткоинов, увеличив свои общие активы до более чем 4 миллион.
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