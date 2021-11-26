Бринд’Aмор об удалении Свечникова после драки: «Не лучшее решение. Это выводит нашего лидера из игры»

Главный тренер «Каролины» Род Бринд’Aмор после матча НХЛ с «Сиэтлом» (1:2) высказался об удалении (5+2) форварда Андрея Свечникова после драки с защитником «Кракена» Винсом Данном.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх