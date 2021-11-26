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Губернатор Ямала Артюхов ревакцинировался от коронавируса

Губернатор Ямала Артюхов ревакцинировался от коронавируса

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов прошел повторную вакцинацию от COVID-19, сообщили сегодня в пресс-службе правительства региона.

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