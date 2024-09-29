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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каменев о поражении ЦСКА от «Спартака»: «Много было удалений у нас, особенно во 2-м периоде. Если мы хотим быть лучшей командой, не надо такого допускать»

«Первый период получился скомканным, много у нас было потерь в средней зоне. Соперник много владел шайбой в нашей зоне.

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