Соболенко вышла в финал на четвертом турнире подряд

На тысячнике в Мадриде она обыграла Элину Свитолину – 6:3, 7:5. Соболенко на четвертом турнире подряд доходит минимум до финала – в Индиан-Уэллс и Штутгарте она не смогла взять титул, а в Майами стала чемпионкой.
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