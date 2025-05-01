Соболенко вышла в финал на четвертом турнире подряд

На тысячнике в Мадриде она обыграла Элину Свитолину – 6:3, 7:5. Соболенко на четвертом турнире подряд доходит минимум до финала – в Индиан-Уэллс и Штутгарте она не смогла взять титул, а в Майами стала чемпионкой.