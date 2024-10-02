Общая судьба. В Калининграде стартовал форум Союзного государства

Второй форум Союзного государства «Россия и Беларусь: Общая история, общая судьба» открылся в Калининграде Общим собранием участников Ассоциации школ России и Белоруссии, сообщает пресс-служба ассоциации 2 октября на официальном интернет-портале.
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