На Урал привезли почти 50 тонн гвоздик

В преддверии Дня Победы на Урал ввезли почти 50 тонн гвоздик – более полутора миллионов цветов. Как отметили в пресс-службе Уральского таможенного управления, цветы привезли из Колумбии, Нидерландов и Эквадора.
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