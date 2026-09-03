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Игнатьев об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе: «О, Путин», – все болельщики так называли. Они там живут футболом. Прекрасные люди, но в бытовом плане все совсем другое»

Воспитанник « Краснодара » Иван Игнатьев поделился впечатлениями о периоде карьеры в Алжире. Во второй половине сезона-2024/25 российский полузащитник выступал за «Кабили», где провел 15 матчей и забил 5 мячей.

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