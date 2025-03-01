Квартира для балерины: стильная переделка в сталинке

Смотрите фото до и после Место: Минск Тип дома: сталинка Метраж: 72 кв. м Год постройки: 1952 Год реализации: 2024 Комнаты: 2 Cанузлы: 2 Высота потолков: 3,2 м Дизайн: Анастасия Венедчук Стилист: Валерия Макаревич Фото: Андрей Кот Вкратце Дизайнер Анастасия Венедчук оформила элегантный интерьер в сталинке для молодой балерины и ее мужа.