Путин: в Стамбуле Россия договорилась с Украиной о денацификации

Во время переговоров в Стамбуле Москва и Киев договорились, что на Украине не будет культивироваться неонацизм и что его законодательно запретят в стране, заявил российский президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.
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