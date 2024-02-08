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RT Russia

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Путин: в Стамбуле Россия договорилась с Украиной о денацификации

Путин: в Стамбуле Россия договорилась с Украиной о денацификации

Во время переговоров в Стамбуле Москва и Киев договорились, что на Украине не будет культивироваться неонацизм и что его законодательно запретят в стране, заявил российский президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

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