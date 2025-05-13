Косметолог Рябинова рассказала, как правильно выбрать солнцезащитное средство

При выборе солнцезащитного средства важно учитывать фототип кожи, так как это существенно влияет на эффективность защиты от ультрафиолетовых лучей.
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