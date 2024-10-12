Следователи Забайкальского линейного управления завершили расследования уголовного дела в отношении фиктивного руководителя коммерческой организации

Следователи Благовещенского ЛО МВД России на транспорте завершили расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Амурской области, который за денежное вознаграждение стал фиктивным руководителем коммерческой организации, занимающейся внешнеэкономической деятельностью в сфере перевозки пиломатериалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Свердловчане массово «штурмуют» пункт отбора в Екатеринбурге после очередного обстрела российских территорий со стороны ВСУ
- Экипаж вертолета Ми-28нм нанес авиаудар по скоплению живой силы и технике подразделений ВСУ
- В Венгрии состоялось торжественное открытие российского воинского мемориала периода Великой Отечественной войны
Свежие комментарии